Тайны жизни и смерти великого Физули

О жизни знаменитого поэта Физули имеется очень мало сведений. Современные поэту тезкиреписцы не дают подробных сведений о его жизни. Между тем в произведениях самого Физули имеется целый ряд эпизодов, перекликающихся с отдельными моментами из его жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerhistory.com, ряд исследователей Физули, касаясь его жизни, рассказывали всевозможные предания, многие из которых не подтверждались историческими документами.

Год и место рождения Физули вызывали разногласия. Некоторые исследователи полемизировали между собой и насчет года его смерти. Подытоживая все существующие исследования о Физули, можно сказать, что поэт родился в 1498 году в городе Кербеле, в Арабском Ираке. Между прочим некоторые из биографов Физули полагали, что он родился в промежутке между 1502-1506. Но документы, устанавливающие год его смерти, дают основание и для уточнения года его рождения.

Наиболее достоверным источником, который впервые сообщает нам сведения о смерти Физули, является тезкире "Гюльшен-и-шуара" Ахди Багдади. Будучи земляком поэта и ближайшим другом его сына Фазли, Ахди пишет о его смерти следующее: "Сам он в девятьсот шестьдесят третьем, заболев чумой, отошел от мира сего."

Как видно из этих строк, Физули умер в 963 году хиджры, т. е. 1555-1556 г.

Другой тезкиреписец Хасан Челеби Кыналызаде, писавший о Физули после Ахди, в отличие от последнего, отмечает дату смерти поэта в пределах 970-х годов хиджры, т. е. 1562-1563 гг.

Кыналызаде пишет: "В пределах 60-70 годов, вдохновленный изречением "все устремляются к нему" и опьяненный от смысла другого изречения "все возвращается в свое прежнее состояние", он покинул мир бренного бытия, переселился из недолговечного царства скорби и из мира низменности в подлинный и извечный мир, где он избрал себе место вечного пребывания".

В этом тезкире, написанном в 1568 г., год смерти Физули, в отличие от Ахди, указан 1562-1563 г. Но во многих тезкире и исследованиях о Физули, написанных в последующие годы, дата его смерти обозначена 1556 г., а иногда и 1562 г.

Например, Мустафа Беяни в своем тезкире, законченном в 1592 году, пишет, что "он между 60 и 70 годами переселился в высокий сад эдема". Здесь, конечно, Беяни повторит сведения, сообщаемые Хасаном Челеби.

Риязи в своем тезкире, законченном в 1609 году, закрепив дату, которую сообщает Ахди, хронограммой, отмечает, что, Физули умер в 963 году, эту дату следует вывести из хронограммы "Прошел Физули". Эта хронограмма "Прошел Физули", по счету эбджеда, т.е. по числовым значениям арабских букв, дает цифру 963.

Эти разнозначащие даты, выведенные старыми исследователями Физули, повторялись и последующими тезкиреписцами; одни из них предлагали годом смерти 963 год, другие - 969 и 970 г., а некоторые же объявляли и ту и другую дату годом приблизительной смерти поэта.

Один из известных библиографов XVII века Кятиб Челеби в своем тезкире "Кешф-уз-зюннун" приводит обе даты смерти поэта: и 963 и 970 годы. Этим, видимо, объясняется и то, что акад. А.Крымский год смерти Физули указывал 1556 или 1562 годом. Но английский тюрколог д-р Гибб, а вслед за ним и д-р Эд. Браун считали 1562 год датой смерти Физули.

Турецкие ученые Исмаил Хикмет, Али Нехат Тарлан, Абдул Баги Гельпынарлы, Абдуль Кадир Карахан и др. считали, что Физули умер, в 1556 году. Но некоторые другие турецкие исследователи придерживались даты 1562 г.

Крупнейший советский востоковед проф. Е.Э.Бертельс в 1930 году за год смерти Физули принимал 1556 год, позднее же - в 1956 году в своей монографии "Низами" он остановился на 1562 годе.

Причиной такого разногласия в датах смерти поэта послужили разнообразные дешифровки и толкования текста хронограммы, посвященной дате смерти Физули - "Кечди Физули" ("Прошел Физули"), Но иногда этот текст читался и как "Кочди Физули" (т. е. "Перешел Физули"), а по правилам числовых значений букв старого арабского алфавита такое разночтение слова "кечди" и "кочди" приводит к разнице в 6 единиц.

Стоит отметить, что в Турции был обнаружен документ, по которому установили точную дату известной эпидемии чумы, разыгравшейся в Багдаде. Этот документ позволяет определить и год смерти Физули. В этом документе сказано, что "дата величайшей чумы, имевшей место в Багдаде - 962 г. хиджры", т. е. 1555-56 г."

Указанный документ подтверждает и достоверность сообщаемых Ахди Багдади сведений о смерти Физули. Таким образом, резюмируя все сказанное, можно с достоверностью установить год смерти Физули - 1556 год.

Что касается года рождения Физули, то утверждение авторов тезкире, будто Физули родился в 1495 или 1504 г., не подтверждается никакими документами. Абдул Кадир Карахан, ссылаясь на персидскую касыду в честь Эльвендбея, полагает, что Физули родился в 1480 году.

Однако Карахан устанавливал личность этого Эльвендбея не совсем правильно. Как считал Карабах, Эльвендбей, которому Физули действительно посвятил свою касыду на персидском языке, является одним из царевичей аккоюнлинской династии. Между тем из истории известно, что Эльвенд был не беем, а мирзой, поскольку он принадлежал к царствовавшей династии Аккоюнлу. После смерти аккоюнлинского государя Султана Якуба в 1497 году этот Эльвенд Мирза разделил со своим двоюродным братом территорию аккоюнлинского государства и некоторое время царствовал в Азербайджане и Диярбекире, но в 1500 году он был побежден основателем сефевидского государства Шахом Исмаилом, вследствие чего Эльвенд Мирза, лишившись Азербайджана, отошел в Диарбекир, где в 1504 году был схвачен и затем казнен по приказу Шаха Исмаила Сефеви.

Абдуль Кадир Карахан утверждает, что Физули мог бы преподнести Эльвендбею свою указанную касыду лишь в 1500 году. Это утверждение страдает анахронизмом: во-первых, в эти годы Эльвенда не было ни в Багдаде, ни в его окрестностях, во-вторых, в этот период Эльвенд был государем, поэтому вряд ли мог Физули титуловать его беком, ибо по феодальной иерархии бек - самый незначительный сан.

Значит в касыде Физули речь идет не о принце Эльвенд Мирзе, которого имеет в виду Карахан. Речь идет о другом Эльвенде, о личности которого можно найти точные сведения в титульном заглавии указанной касыды в известной рукописи, написанной в 1589 году в Багдаде. В этом заглавии указывается, что Эльвендбей был сыном Али Паши, повидимому, одного из военачальников турецкой армии в Багдаде. Это примечание соответствует истине.

В то же время, строки говорящие о старости Физули и о том, что он на протяжении пятидесяти лет восхвалял Али, не доказывают утверждения Карахана относительно того, что Физули действительно жил свыше семидесяти лет.

Судя по произведениям Физули, включая сюда и его стихотворения, в которых говорится о седеющих волосах и согнувшейся спине, можно сказать, что его суждения о любви и увлечениях написаны поэтом в среднем возрасте. Если допустить, что Физули умер в возрасте 60 лет, то 1498 год будет годом его рождения, что несомненно, наиболее близко к истине.

Конечно, возражая против данного предположения, могут сказать, что в предисловии к своему произведению "Гашиш и вино" Физули восхваляет Шах Исмаила, а ведь последний был в Багдаде лишь в 1508 году. Может ли 10-летний мальчик написать такую полноценную и содержательную поему аллегорического характера, как "Гашиш и вино"?

Однако не следует забывать, что поэма "Гашиш и вино", хотя и посвящена Шах Исмаилу, но написана не в 1508 году, когда Багдад был взят Шах Исмаилом, ибо в этой поэме имеются следующие строки:

Когда тот на досуге наслаждается пиром,

Из черепа падишаха держит подставку...

В этом бейте содержится намек на историческое событие, имевшее место в 1510 году, когда Шах Исмаил в войне победил и умертвил узбекского хана Шейбани, сделав из его черепа кубок для вина. Это обстоятельство говорит за то, что поэма была написана в промежутке времени между 1510 и 1524 гг. Следовательно, нет сомнения, в том, что Физули, начавший свое творчество еще со школьной скамьи и прославившийся очень рано, с успехом мог создать такую поэму, как "Гашиш и вино", будучи уже 25- 26-летним молодым поэтом.

Если предположить, что Физули родился в 1480 году, то выходит, что в 1537 году, когда поэт закончил свою известную поэму "Лейли и Меджнун", ему было 57 лет. А между тем, в предисловии к поэме содержится своеобразный намек, который, повидимому, относится к молодости Фазли, сына Физули.

Поэт, как отец, жалуется на неповиновение молодого заносчивого сына:

Бездетного человека считай пропавшим,

Детьми только он увековечен.

Элексиру жизни равны дети;

Оставить детей, останется и имя.

Блажен тот, что доволен сыном, -

Который на свете вполне достойный!

Ах, если ж он глуп и непокорен,

И с противной манерой, с дурным нравом.

Став мишенью для стрел порицания

Изведет такой сын отца и мать.

В этих строках, видимо, содержится намек, говорящий о том, что поэт был недоволен поведением молодого сына. Эта мысль подтверждается еще в том наставлении, которое поэт писал своему сыну Фазли. Наставление начинается аллегорическим вступлением, где поэт, обращаясь к Фазли, довольно ясно говорит о своем недовольстве его поведением, поступками.

Это говорит о том, что Физули был недоволен своим сыном и что не случайно он в предисловии к поэме так горестно отзывается о "мятежных" сыновьях. Следовательно, не приходится сомневаться в том, что поэт писал "Лейли и Меджнун" в средних летах, когда его сын Фазли был еще молодым человеком. Этим самым лишний раз обнаруживается несостоятельность предположения относительно даты рождения поэта в пользу 1480 года.

В своих произведениях Физули неоднократно делает своеобразное признание в том, что на протяжении 50 лет был меддахом Али. В. касыде, написанной в честь повелителя Индии Низам-ул-Мюлька, поэт прямо говорит:

О, владыка, давно уж я славлю царя святых,

Пятьдесят лет я изрекаю слова в легендах о них,

Если нет у меня человека,

который мог бы свидетельствовать

О моей стойкости, что крепка как свод

в этом высоком чертоге,

То достаточно и того, что мой стан уже согнут...

Правда, из этих строк чувствуется, что поэт состарился преждевременно, но его признание о том, что пятьдесят лет он славил Али в своих стихах - лишь поэтическая гипербола. Она вовсе не доказывает, что поэт в самом деле писал на протяжении пятидесяти лет произведения, восхваляющие Али.