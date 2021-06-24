На свадьбах будут запрещены концидионеры?

Ограничений на эксплуатацию кондиционеров в свадебных залах нет.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности, согласно постановлению Кабмина, проведение торжественных церемоний с участием до 50 человек регулируется в соответствии с "Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях общественного питания".

"Кроме того, в ближайшие дни будут утверждены дополнительные методические указания по проведению праздничных церемоний с участием от 50 до 150 человек и доведены до сведения общественности.

Следует отметить, что указанные инструкции не предусматривают никаких ограничений касательно кондиционеров и систем вентиляции", - отметили в Агентстве.