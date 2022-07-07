В школьных буфетах будут проводиться мониторинги

Со следующего года планируется проведение мониторингов в школьных буфетах.

Как передает Day.Az, об этом сказал советник министра образования Рустам Агаев, выступая на медиа-брифинге, посвященном итогам пилотного проекта "Гиды по питанию школьников".

По его словам, в соответствии с правилами Министерства определено, какие продукты должны продаваться в школах.

"Если при проверках выявляются какие-либо нарушения, Министерство образования принимает необходимые меры. Дети проводят в школе 3-5 часов. Мы должны больше пропагандировать здоровое питание. Потому что дети могут выйти из школы и купить эту еду в магазине. И для этого необходимо проводить больше работы с родителями", - отметил Рустам Агаев.