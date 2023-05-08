Королевский бренд мужского ухода Truefitt & Hill открыл второй филиал в Азербайджане.

Солнечным утром 6 мая 2023 года в Баку прошла торжественная церемония открытия второго филиала престижного магазина мужских средств по уходу и мужского парикмахерского салона британского бренда Truefitt & Hill. История бренда начинается в далеком 1805 году, когда Уильям Труффит основывает компанию в известной центральной части Лондона Мейфэр. С тех пор, на протяжении вот уже двух веков Truefitt & Hill предоставляет парикмахерские услуги и мужские средства для ежедневного ухода во многих столицах мира, которые считаются финансовыми, туристическими центрами и сеть этого бренда ежегодно растёт.

Первый салон и магазин Truefitt & Hill в Азербайджане был открыт много лет назад и находится в Пламенных Башнях, которые считаются символом современного Баку. За это время бренд обрёл солидное количество клиентов, и первый магазин-салон стал любимым местом посещения.

Второй магазин-салон Truefitt & Hill, открытие которого отмечалось, находится по адресу улица Измир 9, на первом этаже нового и престижного Hayat Palace Luxury Residence.

В новом салоне имеются 4 кресла для оказания услуг стрижки, из которых 2 кресла находятся в отдельных кабинетах. Также имеются отдельные кабинеты для маникюра и педикюра, косметологических услуг, лазерной эпиляции и массажа. В новом салоне установлено удобное кресло, на котором безвозмездно клиентам будут оказаны услуги чистки обуви.

Персонал Truefitt & Hill в Азербайджане проходит особый отбор. Кандидатов тщательно выбирают, и они проходят сертификацию. Перед тем, как пройти сертификацию престижного бренда, кандидат должен иметь минимум 10 лет опыта работы профессионального парикмахера и что не маловажно обладать хорошими личными качествами. Всё должно быть на высоком уровне, месторасположение, вопросы стерилизации и гигиены должно отвечать всем условиям безопасности, вплоть до парковочных мест, которые имеются для клиентов в достаточном количестве.

При стрижке используется средства по уходу британского бренда, и эти средства есть только в салоне Truefitt & Hill. Следует особо отметить, что салоны Truefitt & Hill в нашем регионе функционируют только в Москве и в Баку. В Азербайджане планируется открытие ещё двух салонов в Баку и в одном из регионов.

Truefitt & Hill отличается тем, что он предлагает эксклюзивный и королевский опыт своим клиентам, набранный за 218 лет своего существования. Ведь именно Truefitt & Hill получил право поставок товаров к королевскому Двору, клиентами, которого были известные лондонские династии и монархи, также как такие известные лица, как Лорд Лоуренс Оливер, Фред Астре, Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатра и многие другие. Продукция эксклюзивных средств и изделий по мужскому уходу Truefitt & Hill разнообразна, коллекции уникальны тем, что наряду с современными парфюмами и кремами, здесь также представлены некоторые смеси ароматов по рецептам XVIII века.

На церемонии открытия нового салона Truefitt & Hill в Баку принимали участие представители медиа, общественности, среди которых постоянные клиенты, ценители легендарного бренда, также как посол Великобритании в Азербайджане господин Фергус Аулд Обе и председатель азербайджанского филиала британской торговой палаты Джон Паттерсон Обе.

В своей инаугурационной речи организатор мероприятия (официальный и эксклюзивный дистибьютер Truefitt & Hill в Азербайджане ААSO Prime Management İnc. LLC) отметил, что открытие нового салона приходится на две знаменательные даты, когда в Азербайджане отмечается 100-летие великого лидера Гейдара Алиева и коронация нового короля Великобритании Его Величества Карла III и королевы Камиллы, которая прошла 6 мая.

Выступивший с ответной речью господин посол Фергус Олд Обе поблагодарил организаторов за приглашение и организацию мероприятия. Посол отметил, что он поддерживает присутствие подобных брендов, имеющих многовековую традицию, и что он был рад быть первым клиентом нового филиала Truefitt & Hill в Баку.

Truefitt & Hill Azerbaijan

Hayat Palace Luxury Residence

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