Билеты в Шушу на июнь закончились

Проданы все билеты на июнь на регулярные автобусные рейсы Баку-Шуша-Баку и Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на портал "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az).

Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января 2022 года, а 25 июня были запущены регулярные автобусные рейсы Баку-Физули-Баку. В прошлом месяце был открыт рейс в село Талыш Тертерского района. На первом этапе маршрут организован в направлении села Талыш, начиная с городка для бывших вынужденных переселенцев "Шихарх", с промежуточными остановками - центральный базар, автовокзал, села Сейдимли, Чайлы и Суговушан. В настоящее время пассажиры обслуживаются одним автобусом малой вместимости, в течение дня выполняются два рейса.