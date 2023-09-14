Бакинский метрополитен меняет график работы

С 15 сентября движение поездов в Бакинском метрополитене будет осуществляться по осенне-зимнему графику. По этой причине были внесены изменения в расписание поездов, следующих на станцию ​​"Бакмил" и обратно.

Как сообщает в четверг Day.Az, расписание поездов по указанным направлениям опубликовано в подразделе "Расписание поездов" раздела "Для пассажиров" на сайте "metro.gov.az".

Отметим, что новое расписание вступает в силу 15 сентября в 06:00 утра.