https://news.day.az/society/1597892.html Бакинский метрополитен меняет график работы
Бакинский метрополитен меняет график работы
С 15 сентября движение поездов в Бакинском метрополитене будет осуществляться по осенне-зимнему графику. По этой причине были внесены изменения в расписание поездов, следующих на станцию "Бакмил" и обратно.
Как сообщает в четверг Day.Az, расписание поездов по указанным направлениям опубликовано в подразделе "Расписание поездов" раздела "Для пассажиров" на сайте "metro.gov.az".
Отметим, что новое расписание вступает в силу 15 сентября в 06:00 утра.
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