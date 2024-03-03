Завершился третий этап ультрамарафона Ханкенди-Баку

Состоялся 3-й этап ультрамарафона Ханкенди-Баку под лозунгом "Вперед с гордостью!".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство молодежи и спорта Азербайджана, третий этап ультрамарафона, стартовавший из Уджара при участии 21 человека. Участники преодолели расстояние в 88 километров. Этап ультрамарафона завершился в Гаджигабуле.

Артём Алиев стал первым, Мурат Кая - вторым, а Сеймур Шахбазов - третьим среди мужчин на третьем этапе. Среди женщин к финишу пришли Светлана Шепелева (Молдова) и Лейла Абидинова (Азербайджан). Всего до финиша добрались 17 человек.

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