В Гяндже арестован мошенник

В отношении бухгалтера-консультанта сектора финансового учета Кяпязского районного отдела Государственного фонда социальной защиты в Гяндже возбуждено уголовное дело.

Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, чиновник обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, включая присвоение в крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

По данным следствия, бухгалтер подделывал документы 11 умерших жителей Гянджи, оформляя их как живых. Пенсии этих людей он переводил на счета своих родственников.

С 2006 по 2018 годы таким образом он присвоил 162 000 манатов из государственного бюджета.

Материалы дела переданы в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для дальнейшего рассмотрения.