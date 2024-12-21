В Гёйчае задержан подросток-автохулиган

Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Гёйчайского районного отдела полиции задержали подростка 2007 года рождения, совершившего автохулиганство.

Как сообщает Day.Az, подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2106, систематически нарушал правила дорожного движения, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Собранные материалы по данному делу были направлены в районный суд для дальнейшего рассмотрения.