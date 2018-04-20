На "Советской" снесены более 4000 объектов

В первом квартале 2018 года в 10-ти нуждающихся в ремонте жилых домах в Ясамальском районе произведены ремонтные работы. Это жилые дома, расположенные по адресам: ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде 34, 44, 74, 78, 132, 138, 140 и 192, ул. Абдуррагимбека Хагвердиева 3, ул. Ахмеда Джамиля 39.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил глава Исполнительной власти Ясамальского района Баку Азиз Азизов на отчетном заседании ведомства по первому кварталу года.

Он отметил, что с первого квартала этого года в 16-ти кварталах района проводятся широкомасштабные работы по благоустройству дворов, которые в ближайшем будущем будут сданы жителям в пользование.

Глава ИВ подчеркнул, что в Ясамальском районе на основе пилотного проекта ведутся работы по сносу 9-ти непригодных для жилья и опасных зданий и строительству на их месте новых :

"Завершены первые два этапа начавшегося в 2014 году крупного проекта по переселению жильцов территории под названием "Советская". С владельцами непригодных и аварийных домов, срок использования которых давно истек, не отвечающих никаким строительным нормам и занимающим более 26 гектаров территории, было достигнуто соглашение, выплачены деньги, территории очищена после сноса 4300 объектов недвижимости".

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