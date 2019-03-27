В Центре Гейдара Алиева города Шамкир с 30 марта по 9 апреля пройдет шестой супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2019, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

В Мемориале Вугара Гашимова (турнир XXII категории) примут участие сильнейшие шахматисты мира, среди которых - лидер мирового рейтинга, обладатель шахматной короны Магнус Карлсен (Норвегия, 2845), Динг Лирен (Китай, 2812, третье место в рейтинге FİDE), Аниш Гири (Нидерланды, 2797, 4-е место), экс-чемпион мира Вишвианатан Ананд (Индия, 2779), Александр Грищук (Россия, 2771), обладатель Кубка мира Сергей Карякин (Россия, 2753), чемпион мира Веселин Топалов (Болгария, 2740), Давид Навара (Чехия, 2739). Азербайджан представят троекратный чемпион Европы, чемпион мира по рапиду Шахрияр Мамедъяров ((2790, 5-е место) и троекратный чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира Теймур Раджабов (2756).

Турнир организован при содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group.

Победителями в предыдущих турнирах были Магнус Карлсен (2014, 2015, 2018) и Шахрияр Мамедъяров (2016, 2017).