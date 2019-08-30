Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что защитник Крис Смоллинг отправился в Италию, чтобы уладить детали перехода в "Рому". Слова специалиста приводятся на сайте клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Смоллинг проведет в составе "Ромы" ближайший сезон на правах аренды. Ему осталось пройти медицинский осмотр и заключить контракт. Сульшер объяснил, что сейчас в составе "Манчестер Юнайтед" есть шесть центральных защитников, поэтому клубу было необходимо с кем-то расстаться до закрытия трансферного окна.

29-летний англичанин выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2010 года. В составе "красных дьяволов" защитник дважды становился чемпионом Англии, выигрывал национальный Кубок и Суперкубок, а также Лигу Европы.

29 августа "Манчестер Юнайтед" отправил в аренду в "Интер" нападающего Алексиса Санчеса. Чилиец был самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) - он получал около 550 тысяч евро в неделю, однако так и не стал игроком стартового состава.

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