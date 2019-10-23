Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, кто, по его мнению, станет победителем в бою между действующим чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бойцом организации Тони Фергюсоном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На пресс-конференции, проходившей в столице Украины - Киеве, ирландец заявил, что уверен в победе россиянина в возможном поединке с американцем.

"Сложно выбрать. Хотя, я думаю, что победит Хабиб. Да, Тони - отличный боец. Он падает и поднимается. Он бьет заново, он никогда не устает. Но я выбираю Хабиба", - поделился Макгрегор.

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