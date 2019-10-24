Власти Токио в попытке сохранить проведение марафона и соревнований по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр 2020 года в своем городе, готовы предложить Международному олимпийскому комитету (МОК) рассмотреть возможность перенести начало этих соревнований на середину ночи, чтобы защитить атлетов от летней жары. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что к рассмотрению могут быть предложены варианты начала забегов в три часа ночи или в пять часов утра.

Ранее МОК дал понять, что намеревается перенести марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года из столицы в северный город Саппоро, что вызвало крайне негативную реакцию у столичной администрации. Глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори уже заявил, что столичным властям придется согласиться с решением, принятым Международным олимпийским комитетом по этому вопросу.

Согласно осуществленным замерам, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования пришлись на начало октября. Наибольшие опасения вызывают марафон и спортивная ходьба на длинные дистанции, представляющие настоящее испытание для спортсменов и зрителей. ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен ($17,8 млрд).

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