https://news.day.az/sport/1177409.html Английский "Тоттенхэм" возглавил звездный тренер
Английский "Тоттенхэм" возглавил звездный тренер
Пресс-служба английского клуба "Тоттенхэм Хотспур" объявила о назначении на пост главного тренера команды Жозе Муоринью, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Контракт с 56-летним португальским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23. Подробности соглашения пока не разглашаются.
"Жозе является одним из самых успешных тренеров в современном футболе. Он отличный тактик. Моуринью добился успеха в каждом клубе, который тренировал. Мы верим, что он встряхнет нашу команду своей энергией", - цитирует президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви официальный сайт клуба.
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