Глава American Kickboxing Academy Хавьер Мендес убежден, что его подопечному бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову предстоит сложный поединок против американца Тони Фергюсона и сломать последнего невозможно. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу AKA Fight News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Эти парни могли подраться уже четыре раза. О страхе тут речи не идет. Оба парня ни черта не боятся. Поэтому никто из них не сломается. Вопрос в том, кто победит. И если вы думаете, что я, будучи тренером Хабиба, верю, что Тони можно сломать, - нет. Этого парня сломать нельзя. Хотя никто не говорит, что его нельзя побить", - рассказал специалист.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 18 апреля 2020 года. В преддверии боя 31-летний россиянин признался, что всерьез воспринимает поединок с американцем. В предыдущих боях, как подчеркивал Нурмагомедов, он не испытывал подобной мотивации.

Бой между спортсменами срывался четырежды.

Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в легком весе. Он дважды защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

35-летний Фергюсон - бывший временный чемпион организации в легком весе. Как и Нурмагомедов, он является лидером UFC по количеству побед подряд (12).