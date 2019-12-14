Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов остался недоволен заявлением президента UFC Дэйна Уайта по поводу возможного повторного боя между россиянином и Конором Макгрегором, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Россиянин назвал свои условия для реванша с ирландцем.

"Меня удивляют слова Дэйна, что если Конор выиграет свой бой и я выиграю, то будет реванш. Кто будет драться - решаю я. Так что Конору сперва надо сгонять вес в 70 кг, и, чтобы за пояс подраться, набрать победную серию из десяти боев, как это сделал я. Тогда и подумаем о реванше. Пока он побеждает второсортных бойцов, реванша не будет", - цитирует Нурмагомедова Bloodandsweat.ru.

Напомним, что ранее президент UFC заявил, что бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится, если оба бойца выиграют ближайшие поединки у Тони Фергюсона и Дональда Серроне соответственно.