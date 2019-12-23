Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту детдомовца Ярослава Троценко. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации канала, мальчик пять лет мечтал вживую увидеть Нурмагомедова и пообщаться с ним. Он загадал встречу с бойцом на Новый год и отправил письмо на проект "Елка желаний" - благотворительную акцию для детей-сирот и воспитанников детских домов. В итоге его желание исполнили.

Троценко рассказал, что после встречи с Нурмагомедовым был в шоке от счастья. "Ночь потом не спал, у меня была бессонница. Я начал усиленно тренироваться, хочу одерживать больше побед и хочу еще раз встретиться с Нурмагомедовым", - признался он.

Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в легком весе. 18 апреля россиянину предстоит третья защита титула. Его соперник - американец Тони Фергюсон.

В рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий Нурмагомедов расположился на второй строчке. Россиянин уступает только американцу Джон Джонсу, который удерживает чемпионский титул в полутяжелой весовой категории.