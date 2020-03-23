Нурмагомедов покинул США из-за коронавируса

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов покинул США из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов, передает Day.Az.

По словам представителя атлета, все члены команды Нурмагомедова вернулись в Россию. Зал American Kickboxing Academy в Сан-Хосе, в котором работали бойцы, закрыт по решению местных властей.

19 апреля Хабиб должен встретиться в октагоне с американцем Тони Фергюсоном. На кону - титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за ситуации с коронавирусом бой находится под угрозой срыва. В частности, на данный момент неизвестно, где пройдет поединок: промоушену запретили организовать его в Нью-Йорке и Лас-Вегасе.

Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно выражал уверенность в том, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится. Критикующих его людей функционер в интервью от 20 марта назвал "хлюпиками" и "занудами".

Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.