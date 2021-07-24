https://news.day.az/sport/1364322.html Азербайджанский велогонщик включился в борьбу на летней Олимпиаде-2020 в Токио
Азербайджанский велогонщик включился в борьбу на летней Олимпиаде-2020 в Токио
Азербайджанский велогонщик Эльчин Асадов включился в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Асадов примет участие в соревнованиях по шоссейному велоспорту.
За медали будут бороться 130 спортсменов из 57 стран, которые преодолеют дистанцию в 234 километра.
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