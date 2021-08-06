Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вступила в борьбу на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня, 6 августа, в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по художественной гимнастике, по итогам которых определятся финалистки индивидуального многоборья. Грации представляют упражнения с мячом, обручем, лентой и булавами.

Зохра Агамирова начинает свое выступление в квалификации с упражнения с мячом.

Напомним, что лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио Зохра Агамирова завоевала на организованном в нашей стране в 2019 году чемпионате мира по художественной гимнастике.