Борцы Мария Стадник и Гаджи Алиев вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник вышла в полуфинал Олимпиады в Токио, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Спортсменка в весовой категории 50 кг обыграла в четвертьфинале представительницу Туниса Сарру Хамди со счетом 10:0.
На старте представительница Азербайджана победила россиянку Стальвиру Оршуш.
В то же время азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев провел очередной поединок на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
В четвертьфинале тяжелоатлет весом 65 кг встретился с Даулетом Ниязбековым из Казахстана. Г.Алиев, победивший соперника со счетом 9:1, вышел в полуфинал.
Напомним, что ранее он победил Г.Алиев победил соперника из Сенегала А.Диатту со счетом 4:0.
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