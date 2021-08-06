Рафаэль Агаев выиграл первый бой

В Токио проходит Летняя Олимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня на татами вышел азербайджанский каратист Рафаэль Агаев (75 кг). 5-кратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы намерен завоевать первое олимпийское золото.

Согласно жребию, Агаев попал в группу В. Его соперниками будут бойцы кумитэ из Германии, Австралии, Казахстана и Италии.

Сегодняшние бои Агаева:

Агаев - Ноа Битч (Германия) - 2:1

Агаев - Чунеари Яхиро (Австралия)

Агаев - Нурканат Ажиканов (Казахстан)

Агаев - Луиджи Буса (Италия)

Положение бойцов после первого тура: Ажиканов - 2 очка (1 бой), Буса - 0 (0), Яхиро - 0 (1).

В полуфинал выйдут два лучших бойца в группе.