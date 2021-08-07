https://news.day.az/sport/1368089.html Азербайджанская каратистка продолжает успешно выступать на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская каратистка продолжает успешно выступать на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая (61+ кг) одержала вторую победу в рамках групповых выступлений на летней Олимпиаде-2020 в Токио.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Зарецкая одержала победу над итальянкой Сильвией Семераро со счетом 3-2.
В предыдущей встрече азербайджанская спортсменка оказалась сильнее японки Аюми Уэкусы (4-1).
Отметим, что в рамках групповых выступлений Зарецкая встретится со спортсменкой из Казахстана Софьей Берульцевой и представительницей Турции Мельтем Ходжаоглу Акйол.
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