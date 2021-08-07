https://news.day.az/sport/1368170.html Азербайджанская каратистка вышла в финал Олимпиады в Токио
Азербайджанская каратистка вышла в финал Олимпиады в Токио
Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая, выступающая в весовой категории 61+ кг, одержала в полуфинале Летних Олимпийских игр Токио-2020 победу и вышла в финал.
Как сообщает в субботу Day.Az, в 1/2 финала азербайджанская спортсменка победила китаянку Гун Ли со счетом 7 - 2.
Отметим, что в рамках групповых поединков азербайджанская спортсменка одержала три победы в четырех сражениях.
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