Бакинский трек - уникальный.

Об этом сказал Trend победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года Макс Ферстаппен из команды Red Bull, передает Day.Az.

Он отметил, что бакинский трек отличается от других треков. Он имеет захватывающие повороты.

"Но могу сказать, что бакинский трек - уникальный", - сказал он.

Говоря о победе в Баку, Ферстаппен сказал, что трудно думать о победе заранее, потому что были сильные соперники.