https://news.day.az/sport/1470115.html Бакинский трек - уникальный - победитель "Формулы-1"
Бакинский трек - уникальный - победитель "Формулы-1"
Бакинский трек - уникальный.
Об этом сказал Trend победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года Макс Ферстаппен из команды Red Bull, передает Day.Az.
Он отметил, что бакинский трек отличается от других треков. Он имеет захватывающие повороты.
"Но могу сказать, что бакинский трек - уникальный", - сказал он.
Говоря о победе в Баку, Ферстаппен сказал, что трудно думать о победе заранее, потому что были сильные соперники.
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