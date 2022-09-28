Роналду снова выбросил капитанскую повязку после матча сборной

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку после поражения национальной команды в Лиге наций. Об этом сообщает издание A Bola, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

37-летний португалец был разочарован результатом своей команды в матче против Испании. Уходя с поля он бросил на землю свою капитанскую повязку.

Игра закончилась минимальной победой команды Луиса Энрике. Этот результат позволил испанцам занять первое место в группе Лиги наций, опередив Португалию всего на одно очко.

Это поражение не позволило португальцам выйти в плей-офф турнира. В 2019 году они одержали победу в Лиге наций, в финале обыграв Нидерланды.

Напомним, весной прошлого года Сербия и Португалия сыграли вничью (2:2) в квалификации чемпионата мира. На третьей добавленной минуте Роналду пробил из пределов штрафной. Мяч летел в сетку ворот, но защитник сербов выбил его с линии. При этом мяч пересек линию ворот, но судьи гол не зафиксировали. После этого Роналду бросил капитанскую повязку на поле стадиона. Она была продана на аукционе.