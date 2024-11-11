Гурбан Гурбанов поднялся на 9 мест

Объявлен ноябрьский рейтинг сильнейших тренеров мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в список вошли 500 самых сильных специалистов планеты.

Единственный азербайджанский тренер в таблице - Гурбан Гурбанов. На счету главного тренера "Карабаха" 1658 очков. Он 146-й в мире.

52-летний специалист набрал 9 очков по сравнению с предыдущей таблицей. Этого было достаточно для улучшения на 9 пунктов.

Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев занимает 57-е место в мире с 1796 очками. Эксперт, набравший в отчетном периоде 6 баллов, поднялся на 2 места.

Фернанду Сантуш, тренирующий нашу сборную, занимает 192-е место в списке с 1624 очками. Он опустился на одно место.

Отметим, что список возглавляет тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола с 2211 очками.