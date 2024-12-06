Азербайджанские батутисты победили в Ташкенте

Команда Азербайджана по прыжкам на батуте завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды на международном турнире "Beyond the Sky" в Ташкенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в индивидуальном зачете победу одержал Али Нифталиев, который вместе с Аммаром Бахшалиевым стал вторым в синхронных прыжках. Бронзу выиграла Самира Гусейнова.

Также в синхроне Шафига Гумбатова и Аян Шабанова заняли первое место, а Ниджат Мирзоев и Амиль Аббасов стали бронзовыми призерами, равно как и Ибрагим Мустафазаде с Фархадом Велиевым.