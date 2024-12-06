https://news.day.az/sport/1713420.html Азербайджанские батутисты победили в Ташкенте Команда Азербайджана по прыжкам на батуте завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды на международном турнире "Beyond the Sky" в Ташкенте. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в индивидуальном зачете победу одержал Али Нифталиев, который вместе с Аммаром Бахшалиевым стал вторым в синхронных прыжках.
Азербайджанские батутисты победили в Ташкенте
Команда Азербайджана по прыжкам на батуте завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды на международном турнире "Beyond the Sky" в Ташкенте.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в индивидуальном зачете победу одержал Али Нифталиев, который вместе с Аммаром Бахшалиевым стал вторым в синхронных прыжках. Бронзу выиграла Самира Гусейнова.
Также в синхроне Шафига Гумбатова и Аян Шабанова заняли первое место, а Ниджат Мирзоев и Амиль Аббасов стали бронзовыми призерами, равно как и Ибрагим Мустафазаде с Фархадом Велиевым.
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