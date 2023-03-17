AZAL открывает прямое авиасообщение между Баку и Эль-Кувейтом

AZAL с апреля возобновляет авиасообщение между Азербайджаном и Кувейтом, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии". Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" с 22 апреля начнет выполнение рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Эль-Кувейт.

Рейсы по маршруту Баку-Эль-Кувейт-Баку будут осуществляться первоначально дважды в неделю - по средам и субботам. В июне в расписание полетов на этом направлении добавится еще одна частота - по понедельникам.

Кувейт привлекателен для туристов местными достопримечательностями, современной восточной архитектурой, пляжным отдыхом, шоппингом и т.д.

Приобрести авиабилеты на рейсы можно на официальном сайте www.azal.az или через мобильное приложение AZAL.