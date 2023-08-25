https://news.day.az/tourism/1592415.html Грузинская авиакомпания свяжет столицы Азербайджана и Грузии
Грузинская авиакомпания свяжет столицы Азербайджана и Грузии
Грузинская авиакомпания Georgian Wings, дочерняя компания Geosky, с 6 сентября начнет выполнять авиарейсы по маршруту Тбилиси-Баку-Тбилиси.
Как передает Day.Az со ссылкой на издание "Коммерсант", авиарейсы будут осуществляться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. Билеты еще не поступили в продажу на сайте авиакомпании.
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