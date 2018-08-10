Книга, посвящённая истории «Ferrari», стоит дороже, чем автомобиль - ВИДЕО

Если у вас есть 30000 долларов, вы, конечно, не купите себе "Ferrari", но вот на книгу, посвящённую этому культовому бренду, вам вполне хватит, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Массивный фолиант включает в себя множество редчайших архивных фотографий, а также автографы Пьеро Феррари (вице-председателя "Ferrari" и сына Энцо Феррари, основателя компании), Джона Элканна (нынешнего главы "Ferrari") и Серджио Маркионне (бывшего генерального директора). Кроме того, книга хранится в специальном кейсе, стоящем на стильной алюминиевой подставке, созданной дизайнером Марком Ньюсоном и имитирующей легендарный 12-цилиндровый двигатель "Ferrari".

Впрочем, если вы всё-таки готовы потратить такие деньги на редкую книгу, то не спешите радоваться. Ограниченный тираж состоит из 1947 книг, и только 250 уникальных экземпляров с дизайнерской подставкой будут проданы людям, которые докажут, что они являются истинными ценителями бренда - то есть по сути владельцам музеев и коллекционерам.

Остальные книги будут реализованы по куда более "скромной" цене в 6000 долларов, но увы - покупателю придётся довольствоваться только кейсом без подставки, да и украшать фолиант будет всего лишь один автограф Пьеро Феррари.

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