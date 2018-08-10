В Сети появилось видео с реальным Кунг-фу Пандой - ВИДЕО

10 августа 2018 17:10

Забавное видео с пандой появилось на странице Twitter "Народный Китай". Пользователи сравнили бамбукового медвежонка с главным героем По из мультфильма "Кунг-фу Панда", передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

В ролике, снятом туристом в китайском зоопарке, панда кувыркается и ловко крутит веткой. Эти кадры напомнили подписчикам техники боевых искусств.

Авторы подписали пост: "Все владеют кунг-фу! В том числе эта Кунг-фу Панда".

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Нажмите на видео для просмотра:
В Сети нашли видео с реальным Кунг-фу Пандой

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