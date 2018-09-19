Ferrari представила «самый мощный суперкар» за миллион фунтов - ВИДЕО

Дизайнеры вдохновились гоночными автомобилями 50-х годов. Машина не имеет не только боковых стекол и верха, но даже лобового стекла, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Итальянская компания Ferrari представила новую спортивную машину, получившую название Monza. Об этом сообщает TopGear.

Автомобиль относится к категории "спидстеров" - спортивных двухместных машин без верхней части и боковых стекол. Ferrari выпустила новинку в двух модификациях, которые различаются количеством посадочных мест. Всего будет выпущено двести экземпляров, каждый из которых уже предзаказан.

Дизайнеры вдохновились гоночными автомобилями 50-х годов. В этой связи Monza обладает плавными линиями и приземленным силуэтом. Машина не имеет не только боковых стекол и верха, но даже лобового стекла. Предполагается, что от ветра водителя защитит специальным шлем для езды.

Компания называется свою новинку "самым мощным дорожным автомобилем". Предыдущая версия Ferrari 812 Superfast, на основе которой создана Monza, могла разогнаться до ста километров в час всего за 2,9 секунды. Стоимость каждого экземпляра превышает миллион фунтов стерлингов.

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