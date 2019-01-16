Мать-панда устроила экстремальный аттракцион для своего детеныша - ВИДЕО

11-летняя панда по имени Ке Лин, обитающая в специализированном заповеднике для бамбуковых медведей, находящемся в городе Чэнду (провинция Сычуань, КНР) скинула своего годовалого отпрыска - Ке Доу со склона в вольере, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Драматичный момент проявления материнской "заботы" был зафиксирован камерой, ведущей круглосуточную съёмку в вольере с животными. Мамаша, скинув игривого детёныша вниз, продолжила своё неспешное путешествие.

Со слов работников заповедника, разместивших видеоролик необычного инцидента на странице питомника в Yоutubе, Ке Доу, совершивший незапланированный спуск со склона, не получил никаких повреждений.

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