В Сети набирает популярность видео, на котором ведущего "Поля чудес" Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat. Ролик размещен на YouTube-канале animaction decks, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Видео обыгрывает сценарий телепередачи, с тройками игроков, финальным этапом и предложением главному антагонисту Шао Кану сыграть в суперигру. Вооруженный ножами Якубович расправляется с противниками, раздавая подарки и предлагая угадывать слова. В ролике используется нарезка выражений ведущего, произнесенных в разное время в эфирах программы.

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