Американская спортивная компания Nike разработала купальник для мусульманок. Коллекция Victory Swim появится во всех фирменных магазинах с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Полностью закрытый купальный костюм и отдельный хиджаб для плавания созданы из быстросохнущей легкой ткани, которая также защищает от солнца. В компании отметили, что новая коллекция привносит инновации в "скромные купальники".

"Коллекция Nike Victory Swim Collection демонстрирует силу инноваций, позволяющих всем женщинам открыть для себя радость спорта", - рассказала креативный директор компании Марта Мур.

В 2017 году компания выпустила спортивный хиджаб для женщин-мусульманок.