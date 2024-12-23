Ирландский режиссер снимет новую «Мумию»

Известный работой над хоррорами ирландский режиссер Ли Кронин снимет ремейк "Мумии".

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Картина должна выйти в мировой прокат 17 апреля 2026 года. По словам кинематографиста, новый проект будет отличаться от других фильмов о Мумии. "Я копаю глубоко под землей, чтобы поднять что-то очень древнее и очень пугающее", - отметил он.

Продюсерами ремейка выступят Джеймс Ван, Джейсон Блум и Джон Кевилл, уточняет издание.

В ноябре стало известно, что актер и бодибилдер Александр Невский снимет в Голливуде фильм по культовой видеоигре Serious Sam.

Оригинальный фильм "Мумия" был выпущен Universal в 1932 году, главную роль в нем сыграл британский актер Борис Карлофф. В дальнейшем было создано несколько других версий, в том числе приключенческая, представленная зрителям в 1999 году.