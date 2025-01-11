Обнаружена асимметрия материи–антиматерии

Исследователи из коллаборации LHCb на Большом адронном коллайдере сделали важный шаг к пониманию того, почему Вселенная состоит преимущественно из материи, хотя в момент Большого взрыва материя и антиматерия должны были быть созданы в равных количествах. Они обнаружили признаки нарушения фундаментальной симметрии (CP-нарушения) в распадах редких частиц - барионов и "красивых" адронов. Препринт работы опубликован на портале arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе работы команда анализировала, как частицы материи и антиматерии распадаются на более простые частицы. Оказалось, что в некоторых случаях эти процессы происходят с различиями, что свидетельствует о так называемом CP-нарушении - асимметрии, предсказанной физикой, но до сих пор слабо изученной.

Первое исследование обнаружило признаки CP-нарушения в распадах барионов - частиц, состоящих из трех кварков. Ученые увидели разницу в распадах нижнего лямбда-бариона и его антипартнера. Во втором исследовании та же асимметрия была замечена в распадах "красивых" адронов, состоящих из различного количества "красивых" кварков.

"Мы все ближе к пониманию того, почему наша Вселенная существует именно в таком виде", - отметили авторы работы.

Хотя результаты еще требуют уточнения, они открывают путь для будущих экспериментов, которые помогут разгадать тайну зарождения нашей Вселенной.