В Африке обнаружили загадочные подземные ходы

Немецкие ученые обнаружили в Африке и на Ближнем Востоке загадочные подземные ходы. Остается неизвестным, кто их прорыл, пишет издание Futurism, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты из Майнцского университета убеждены, что подземные ходы появились в результате деятельности некоего живого существа. При этом они не исключают, что их строители давно вымерли: возраст ходов оценивается в один-два миллиона лет.

Ходы имеет миниатюрные размеры. Как правило, они проделаны в мраморе или известняке. Обычно их длина составляет примерно 2,5 сантиметра, а ширина - 0,5 миллиметра.

Первые подземные ходы подобного рода были обнаружены в Намибии 15 лет назад. Затем их нашли также в Саудовской Аравии и Омане.