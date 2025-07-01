Как разводят гигантских панд в Китае

В Сети обсуждается видео обычного рабочего дня сотрудников центра по разведению панд в Китае.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В стране есть несколько крупных центров по разведению гигантских панд, которые были созданы для сохранения этого вида и восстановления популяции. 

Представляем вашему вниманию данное видео: