https://news.day.az/unusual/1764660.html Как разводят гигантских панд в Китае - ВИДЕО В Сети обсуждается видео обычного рабочего дня сотрудников центра по разведению панд в Китае. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В стране есть несколько крупных центров по разведению гигантских панд, которые были созданы для сохранения этого вида и восстановления популяции. Представляем вашему вниманию данное видео:
Как разводят гигантских панд в Китае - ВИДЕО
В Сети обсуждается видео обычного рабочего дня сотрудников центра по разведению панд в Китае.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В стране есть несколько крупных центров по разведению гигантских панд, которые были созданы для сохранения этого вида и восстановления популяции.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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