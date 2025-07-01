https://news.day.az/unusual/1764660.html

Как разводят гигантских панд в Китае - ВИДЕО

В Сети обсуждается видео обычного рабочего дня сотрудников центра по разведению панд в Китае. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В стране есть несколько крупных центров по разведению гигантских панд, которые были созданы для сохранения этого вида и восстановления популяции. Представляем вашему вниманию данное видео: