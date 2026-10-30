Ученые нашли способ определить место рождения черных дыр

Блуждающие черные дыры могут миллиарды лет путешествовать вдали от места своего рождения, сохраняя при этом информацию об истории родных галактик. К такому выводу пришла международная команда исследователей, изучившая эволюцию галактик и черных дыр с помощью космологической симуляции ASTRID. Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal Letters (AJL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сверхмассивные черные дыры обычно находятся в центрах галактик, однако при столкновениях и слияниях галактик они могут смещаться и становиться "блуждающими". Особенно часто это происходит в небольших галактиках, где гравитация слабее и черной дыре сложнее оставаться связанной с центром.

Небольшие галактики часто теряют свои центральные черные дыры в результате гравитационных столкновений и слияний. Однако покинувшие свой "дом" объекты не перемешиваются с новым веществом так активно, как объекты в плотных центрах, а потому дольше удерживают информацию об исходной популяции даже спустя миллиарды лет роста. Положение блуждающей черной дыры при этом помогает проследить происходившие с ней изменения.

Исследователи также обнаружили различия между маломассивными галактиками с центральными и блуждающими черными дырами. В первых звездообразование прекращалось раньше, чем в галактиках, где чёрная дыра покинула центр.

Ученые считают, что блуждающие черные дыры могут помочь разобраться и в происхождении самих сверхмассивных черных дыр. Их свойства способны дать подсказки о том, возникли ли первые черные дыры из коллапса массивных звезд - так называемых "легких зародышей" - или сформировались напрямую из плотных облаков газа, создав более массивные "тяжелые зародыши".