Раскрыта генетическая тайна чернобыльских собак

Исследователи обнаружили у собак, живущих возле Чернобыльской АЭС, генетические особенности, согласующиеся с действием направленного естественного отбора. Одной только изоляции оказалось недостаточно, чтобы объяснить их отличие от соседних популяций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Genes.

Команда с участием Университета штата Северная Каролина продолжила изучение двух групп свободно размножающихся собак: непосредственно у станции и в городе Чернобыле примерно в 16 километрах от нее. Несмотря на небольшое расстояние, популяции заметно различаются генетически.

Ранее ученые показали, что повышенная частота новых мутаций не объясняет эти различия. В новой работе они сравнили две другие возможности: случайные изменения в небольшой изолированной популяции - генетический дрейф - и отбор вариантов, дающих преимущество в конкретной среде.

Для этого использовали геномные данные чернобыльских собак, животных из Восточной Европы и изолированной популяции Галапагосских островов. Исследователи оценивали различия между группами, генетическое разнообразие и эффективную численность популяций - показатель, связанный с передачей наследственной информации.

Популяция возле АЭС была небольшой, но по эффективной численности существенно не отличалась от городской. Ее генетическое разнообразие также не демонстрировало ожидаемого снижения, которое помогло бы объяснить всю картину одним дрейфом.

Анализ выявил более ста участков генома с признаками отбора. Расположенные рядом гены связаны с восстановлением и копированием ДНК, иммунной защитой, выживанием клеток и опухолевыми процессами. Это делает гипотезу отбора биологически правдоподобной.

Однако ученые не установили, какой именно фактор среды мог определять результат. Помимо радиации, территория загрязнена тяжелыми металлами и другими веществами. Найденные признаки не доказывают радиационную устойчивость собак: речь может идти о преимущественном выживании носителей уже существовавших вариантов ДНК, а не о появлении новых "защитных мутаций".