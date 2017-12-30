Неловкая панда, застрявшая на дереве, рассмешила пользователей Сети - ВИДЕО
30 декабря 2017 12:53 125
В Сети набирает популярность видео с неловкой пандой, у которой что-то пошло не так во время лазания по дереву, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На этих кадрах можно увидеть, как маленькое пушистое животное застряло среди веток. Детеныш двигает лапами и подтягивается, чтобы выбраться из "объятий" дерева. Однако эти попытки оказываются тщетными.
Пока неизвестно, каким образом в итоге панде удалось спуститься на землю.
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