Неловкая панда, застрявшая на дереве, рассмешила пользователей Сети - ВИДЕО

30 декабря 2017 12:53

В Сети набирает популярность видео с неловкой пандой, у которой что-то пошло не так во время лазания по дереву, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На этих кадрах можно увидеть, как маленькое пушистое животное застряло среди веток. Детеныш двигает лапами и подтягивается, чтобы выбраться из "объятий" дерева. Однако эти попытки оказываются тщетными.

Пока неизвестно, каким образом в итоге панде удалось спуститься на землю.

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Нажмите на видео для просмотра:
Неловкая панда, застрявшая на дереве, рассмешила пользователей Сети

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