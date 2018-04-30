Прикованный наручниками к рулю преступник устроил «зрелищные» гонки в Австралии - ВИДЕО

33-летний житель города Бандаберг (штат Квинсленд, Австралия), находясь за рулём своего автомобиля марки Holden Commodore, был остановлен полицейским для проверки на алкоголь, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Во время проверки автовладелец продемонстрировал свою невменяемость и напал на стража правопорядка, которому пришлось изолировать неадекватного водителя и приковать его наручниками к рулевому колесу его автомобиля. Но это не успокоило автовладельца и он попытался уехать с места инцидента.

Чтобы задержать неуравновешенного австралийца, полицейские организовали погоню за ним и положили металлические шипы на пути следования его автомобиля.

Далее преследование автовладельца походило на съёмки голливудского боевика. Уходящий от погони автомобиль с пробитыми колёсами, был хорошо виден с вертолёта, по огненному шлейфу, тянувшемуся за транспортным средством.

В конечном итоге неадекватного автовладельца удалось арестовать.

Через некоторое время нарушитель ПДД предстанет перед судом, где ему будут предъявлены обвинения в опасном стиле вождения в состоянии опьянения и угрозе жизни другим участников дорожного движения.

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