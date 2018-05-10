Вторая за неделю песчаная буря в Индии убила 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате песчаной бури и проливных дождей, которые обрушились на штат Уттар-Прадеш на севере Индии, заявил в четверг представитель местной полиции Аваниш Авастхи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Четверо погибших были обнаружены ночью в районе Этава, трое - в Матхуре, по одному - в Агре, Алигархе, Фирозабаде и Канпуре. Еще один человек скончался в Хатрасе", - сказал полицейский, слова которого приводит издание New Indian Express.

Это уже вторая песчаная буря, которая настигла северный индийский штат за последнюю неделю. Во время предыдущей, которая прошла сразу в пяти штатах в ночь со 2 на 3 мая, погибли не менее 134 человек, еще 400 получили ранения.

Как и в этот раз, тогда от непогоды в наибольшей степени пострадал штат Уттар-Прадеш - там были зарегистрированы 80 погибших. Большинство из них - в округе Агра, где расположена "визитная карточка" Индии знаменитый мавзолей Тадж-Махал.

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