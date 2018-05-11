Магнус Карлсен за 17 минут обыграл в шахматы 15 сотрудников ООН - ВИДЕО

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен провел сеанс одновременной игры в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Для того чтобы выиграть 15 партий, ему потребовалось всего 17 минут, пишет NRK.

В игре участвовали сотрудники организации из России, Чехии, Бахрейна, США, Афганистана, Малайзии, Ливана, Фиджи, Филиппин и Швеции, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Карлсену предлагалось справиться с ними за полчаса, но он справился быстрее. По словам гроссмейстера, вначале казалось, что полчаса - слишком мало, но когда первые шахматисты начали проигрывать, ему стало гораздо легче.

"Я много раз бывал в Нью-Йорке, но впервые смог посетить штаб-квартиру ООН. Я очень рад сотрудничать с этой организацией в вопросе развития детских шахмат в мире", - сказал Карлсен.

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