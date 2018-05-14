В Киргизии сильные ливни привели к стихийным бедствиям - ВИДЕО
14 мая 2018 10:00 181
Жители республики публикуют в соцсетях ужасающие видео бурных селевых потоков, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Как сообщает Sputnik, грязная вода смыла 4 километра дороги Лейлекском районе - сообщения между селами Ак-Суу и Каракамар нет.
В селе Чимген сель затопила два дома, в городе Исфана затоплен один дом и территория интерната "Ак Чайыр". В Ак-Суу смыло 4 головы домашнего скота и два электрических столба, из-за чего три села остались без электроэнергии.
В зоне бедствия работают сотрудники энергетических служб и МЧС.
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