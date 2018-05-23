Два мажора разбили Ferrari и Porshe за 300 млн, а затем сбежали с места ДТП - Видео

23 мая 2018 13:20

Судя по тому, в каком состоянии сейчас находятся Porsche 718 Cayman GTS и Ferrari 458 Italia, можно предположить, что столкновение произошло на большой скорости, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Участники аварии по непонятным причинам кинули на дороге свои разбитые спорткары, стоимость которых на двоих составляет £230 тыс., и убежали с места происшествия.

На месте собралась толпа очевидцев, которым было больно смотреть на разбитые машины, многим из которых такие даже во сне не снились. Однако позже водитель Porsche не смог надолго оставить свою ласточку и вернулся на место ДТП.

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Два мажора разбили Ferrari и Porshe за 300 млн, а затем сбежали с места ДТП

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