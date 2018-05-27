СМИ: Хиллари Клинтон захотела стать главой Facebook

Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что хотела бы стать генеральным директором Facebook. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это крупнейшая новостная платформа в мире. Мы можем слушать гениальных, опытных писателей, таких как Дэвид Игнатиус и пытаться быть в курсе новостей", - сказала Клинтон.

Однако, по ее словам, большинство людей в США узнают новости из Facebook.

Клинтон также прокомментировала скандал с утечкой личной информации миллионов пользователей соцсети.

По ее мнению, утечка является "неожиданными последствиями их бизнес-модели".