СМИ: Хиллари Клинтон захотела стать главой Facebook
27 мая 2018 09:38 227
Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что хотела бы стать генеральным директором Facebook. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Это крупнейшая новостная платформа в мире. Мы можем слушать гениальных, опытных писателей, таких как Дэвид Игнатиус и пытаться быть в курсе новостей", - сказала Клинтон.
Однако, по ее словам, большинство людей в США узнают новости из Facebook.
Клинтон также прокомментировала скандал с утечкой личной информации миллионов пользователей соцсети.
По ее мнению, утечка является "неожиданными последствиями их бизнес-модели".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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